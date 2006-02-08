«Барса» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком» (ESPN)

осталась недовольна работой судей в матче 1/4 Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1), сообщает ESPN.

По информации источника, каталонцы считают, что команду лишили права на пенальти за толчок полузащитника Френки де Йонга в штрафной соперника.

«Барса» не стала публично опротестовывать это решение, однако в клубе убеждены, что главный судья матча принял неверное решение и должен был обратиться к ВАР.

По данным источника, в клубе также недовольны решениями в матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:3), когда, по мнению каталонцев, фолы Фелипе и Сауля Ньигеса в штрафной не привели к пенальти и, видимо, не просматривались ВАР.

Напомним, что гол форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса в компенсированное время стал решающим и позволил клубу из Бильбао выйти в полуфинал турнира.

«Барселона» не сыграет в финале Кубка Испании впервые с 2014 года