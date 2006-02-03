Шюррле повредил стопу и выбыл на 5-10 дней. Вероятно, он уже не сыграет в Катаре

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о состоянии хавбека Андре Шюррле, который получил травму в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова» (2:1).

«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы. Восстановление займет около 5-10 дней.

Скорее всего, на турнире Кубок Париматч Премьер он уже не сыграет», — сказал Лисин.

Напомним, Шюррле почувствовал дискомфорт в первом тайме матча против «Ростова» и был заменен до перерыва.

В этом сезоне Шюррле провел за 13 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал две голевые передачи.