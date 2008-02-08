Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Байера», «Шальке» играет с «Падерборном»

21-й тур Бундеслиги открылся матчем «Айнтрахт» – «Аугсбург» (5:0).
Дортмундская «Боруссия» играет с «Байером» в субботу, «Бавария» примет «Лейпциг» в воскресенье.
21-й тур
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 37 Чендлер, 2:0 – 48 Чендлер, 3:0 – 55 Андре Силва, 4:0 – 89 Костич, 5:0 – 90 Костич.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Туре, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Ндика, Чендлер, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Пасиенсия, 84).
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Аугсбург –
Коубек, Едвай (Лихтштайнер, 74), Гауэлеу, Удуохай, Макс, Хедира, Байер, Рихтер (Саренрен-Базее, 81), Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер.
- Предупреждение:
- Ндика (66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.