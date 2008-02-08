Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Байера», «Шальке» играет с «Падерборном»

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин Фортуна Дюссельдорф Падерборн РБ Лейпциг Футбол

21-й тур Бундеслиги открылся матчем «Айнтрахт»«Аугсбург» (5:0).

Дортмундская «Боруссия» играет с «Байером» в субботу, «Бавария» примет «Лейпциг» в воскресенье.

21-й тур

Шальке – Падерборн
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Хоффенхайм
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Герта – Майнц
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вердер – Унион Берлин
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Фортуна
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Боруссия Д
Дата проведения
8 февраля, 20.30, «БайАрена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия М – Кельн
Дата проведения
9 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – РБ Лейпциг
Дата проведения
9 февраля, 20.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Аугсбург 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
7 февраля, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Чендлер, 2:0 – 48 Чендлер, 3:0 – 55 Андре Силва, 4:0 – 89 Костич, 5:0 – 90 Костич.
Айнтрахт ФТрапп, Туре, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Ндика, Чендлер, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Пасиенсия, 84).
АугсбургКоубек, Едвай (Лихтштайнер, 74), Гауэлеу, Удуохай, Макс, Хедира, Байер, Рихтер (Саренрен-Базее, 81), Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер.
Предупреждение:
Ндика (66).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья