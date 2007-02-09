Пеп Гвардиола: «Игроки переходят в «Сити» не из-за меня. У них есть финансовые соображения, и они просто хотят играть за нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о необходимости обновления состава команды.

«У меня есть мысли на этот счет, но я даже не обсуждал это ни с кем, потому что во время сезона я не особо готов думать об этом.

Конечно, мы должны что-то делать, потому что Давид Сильва покидает клуб, и мы предпримем что-то на некоторых позициях. Но я не знаю, сколько игроков к нам придет, потому что действовать на рынке всегда сложно. У нас все еще есть два-три месяца, и они могут многое изменить.

Есть невероятные трофеи, за которые мы еще можем побороться. Через две-три недели мы выйдем в финал, чтобы выиграть еще один титул, у нас есть Кубок Англии, мы можем попытаться что-то сделать в чемпионате, чтобы закончить сезон вторыми и квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона. Кроме того, нас ждут два больших матча против «Реала».

То, что я здесь – это не единственная причина, почему игроки приходят в «Ман Сити». Мы работаем и с теми, кто пришел в клуб до меня. Думаю, что «Сити» – это достаточно большой и хороший клуб для того, чтобы быть привлекательным для игроков, которые хотят играть в том же стиле, что и мы. Или они смотрят телевизор, видят нас, или мы играли против них.

Они еще хотят переходить по финансовым соображениям, или просто потому, что они хотят играть за «Сити». Я думаю, что – это неплохое решение для игрока.

Клуб был стабильным, двигался вперед и до того, как я пришел сюда. Я это не причина для перехода. У нас достаточно хороший клуб, и нам нужны игроки, которые верят в то, что могут нам помочь», – сказал Гвардиола.

«Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 51 очко после 25 игр. Команда Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 балла.