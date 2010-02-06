Гвардиола о Фати: «Вальверде за джин-тоником сказал мне, что парень – бомба»

Главный тренер Пеп Гвардиола рассказал, что обсуждал хавбека «Барселоны» с экс-главным тренером каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

«16 лет – это еще очень мало (Фати 17 лет – прим. Sports.ru. Недавно мы с пили джин-тоник, и он сказал мне, что парень очень хорош, что это бомба.

И когда Фати вышел на поле и сделал то, что он сделал, я увидел, что так оно и есть», – сказал Гвардиола в интервью Post United.

В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 13 матчей в , забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

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