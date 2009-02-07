Пеп Гвардиола: «Сити» не ожидал отставания в 22 очка, но это реальность. Нужно сделать выводы»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о выступлении команды в этом сезоне.

«Мы не можем отрицать, что разрыв большой. Не ожидали отставания в 22 очка, но это реальность. Мы должны принять это и сделать выводы.

Что касается матча с (0:2), я хотел бы найти объяснение. Мы продемонстрировали энергию и мощь. Знаю, что ребята хотят забить. Но мы не можем победить, когда пропускаем, а соперник забивает с одного момента. Это проблема. Я не знаю, почему мы упускаем свои моменты.

У моих футболистов всегда хватало смелости играть. Мы не тратим и 30 секунд на затяжку времени или передач вратарю. «Сити» всегда играет, мы будем делать это до последнего моего дня здесь», – сказал Гвардиола.

После 25 туров АПЛ набрал 51 очко и занимает 2-е место. Идущий первым «Ливерпуль» набрал 73 очка.