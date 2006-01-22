«Бавария» не будет выкупать Коутиньо у «Барселоны» за 120 млн евро

не будет выкупать у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо по истечении срока аренды.

Минувшим летом мюнхенский клуб арендовал бразильца на сезон за 8,5 млн евро с опцией выкупа за 120 миллионов.

В «Баварии» довольны выступлением 27-летнего хавбека, однако руководство клуба считает сумму выкупа слишком высокой, сообщает Sport.es со ссылкой на BIld.

Коутиньо провел за немецкую команду 23 матча в этом сезоне, забил семь мячей и отдал семь голевых передач.

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