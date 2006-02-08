Милошевича и Натхо удалили в матче со «Спартаком». Тренер «Партизана» хотел увести команду с поля

Теги Спартак премьер-лига Россия Саво Милошевич высшая лига Сербия Партизан судьи Бибрас Натхо Кубок Париматч Премьер Футбол

«Спартак» играет с «Партизаном» (1:2, перерыв) на Кубке Париматч Премьер.

В конце первого тайма судьи не зафиксировали фол «Спартака», после чего главный тренер сербского клуба Саво Милошевич начал предъявлять претензии арбитрам.

В итоге тренер был удален вместе с хавбеком Бибрасом Натхо, который также подбежал спорить с судьями. Милошевич хотел увести «Партизан» с поля, но в итоге команда продолжила игру.

«Партизан» доигрывал первый тайм вдесятером. Милошевич не ушел и остался у кромки поля.

Видеотрансляцию игры можно посмотреть на Sports.ru.

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