«Тоттенхэм» награжден за создание благоприятной обстановки в футболе для ЛГБТК-сообщества

удостоен награды Professional Game Award на первой в истории премии «Футбол против гомофобии». На награду также были номинированы и «Чарльтон».

Приз Professional Game Award вручается за создание более благоприятной обстановки в футболе для ЛГБТК+-сообщества, а также за организацию возможностей для более активного включения представителей ЛГБТК+-сообщества в футбольную деятельность на всех уровнях.

Буква К(Q) в этой аббревиатуре обозначает слово «квир», также может значить «сомневающийся». В конец могут также добавляться другие буквы – А в значении «асексуалы» и П в значении «пансексуалы».

Награду от лица клуб принял посол «Тоттенхэма» Ледли Кинг.

Фото: сайт «Тоттенхэма»