«Тоттенхэм» награжден за создание благоприятной обстановки в футболе для ЛГБТК-сообщества

«Тоттенхэм» удостоен награды Professional Game Award на первой в истории премии «Футбол против гомофобии». На награду также были номинированы «Борнмут» и «Чарльтон».
Приз Professional Game Award вручается за создание более благоприятной обстановки в футболе для ЛГБТК+-сообщества, а также за организацию возможностей для более активного включения представителей ЛГБТК+-сообщества в футбольную деятельность на всех уровнях.
Буква К(Q) в этой аббревиатуре обозначает слово «квир», также может значить «сомневающийся». В конец могут также добавляться другие буквы – А в значении «асексуалы» и П в значении «пансексуалы».
Награду от лица клуб принял посол «Тоттенхэма» Ледли Кинг.
Фото: сайт «Тоттенхэма»