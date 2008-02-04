Двух фанатов «Вест Хэма» задержали за гомофобные жесты. Клуб обещал пожизненный бан

На матче с «Брайтоном» (3:3) двое болельщиков лондонского совершили оскорбительные жесты.

Их подозревают в гомофобии. Обоих мужчин задержали. Сейчас ведется расследование.

«Сейчас дело находится в полиции, но любой, кто будет признан виновным в дискриминационном поведении, будет пожизненно отстранен от посещения стадиона и от выездных матчей . Клуб не проявляет двусмысленности в своей позиции – у нас абсолютно нетерпимый подход к любой форме дискриминации.

Равенство и разнообразие лежат в основе футбольного клуба, и мы намерены продолжать обеспечивать, чтобы каждый, кто входит на лондонский стадион, мог наслаждаться игрой своей команды в равной среде», – заявили в клубе.