Пеп Гвардиола: «Если «Сити» не выиграет Лигу чемпионов, то конец света не наступит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Сити» был клубом, который десятилетиями мечтал о том, чтобы просто остаться в Премьер-лиге, но потом вдруг люди из Абу-Даби купили клуб, и теперь «Сити» сделал скачок вперед, выиграв АПЛ четыре раза за последние десять лет.

Единственное, чего у клуба еще нет – это Лиги чемпионов. Нормально, что люди хотят ее выиграть. Это хорошо, что они говорят о победе в этом турнире.

Я постараюсь добиться этого. Если не в этом, то в следующем году... Но конец света не наступит, если мы не выиграем Лигу чемпионов», – сказал Гвардиола в интервью Post United.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов предстоит сыграть против мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала. Первый матч между клубами пройдет 26 февраля.

Пеп Гвардиола: «Мою работу в «Сити» оценят как провал, если мы не выиграем Лигу чемпионов»