Криштиану Роналду: «В детстве я думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что думал в детстве о своих занятиях в 35 лет.

«Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец.

Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл.

Шестой финал Лиги чемпионов – это возможно. То, что я в «Ювентусе», дает мне еще один шанс на этот титул.

Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом», – сказал Роналду.

Напомним, что вчера Роналду исполнилось 35 лет. Он 5-кратный победитель Лиги чемпионов – португалец взял этот трофей, выступая в «Манчестер Юнайтед», и четыре раза победил, играя в «Реале».