Кубок Испании. «Реал» примет «Сосьедад», «Барселона» в гостях у «Атлетика»

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В 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» нанесла поражение «Валенсии» (2:1). В среду «Мирандес» победил «Вильярреал» (4:2).

В четверг «Реал Мадрид» сыграет с «Сосьедадом», «Атлетик» примет «Барселону».

Кубок Испании

1/4 финала

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Дата проведения
6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетик – Барселона
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Гранада – Валенсия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Сольдадо, 1:1 – 40 Родриго, 2:1 – 90, пенальти Сольдадо.
ГранадаЭскандель, Вальехо, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Пуэртас, Вадильо (Диас, 46), Эррера, Гоналон (Этеки, 86), Сольдадо, Фернандес (Мачис, 69).
ВаленсияДоменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.
Предупреждения:
Гоналон (43), Сольдадо (53).

 

Мирандес – Вильярреал 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Эстадио де Андува»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Матеус Айяс, 1:1 – 32 Онтиверос, 2:1 – 45, пенальти Меркеланс, 2:2 – 56, пенальти Касорла, 3:2 – 58 Онайндиа, 4:2 – 90 Санчес.
МирандесЛимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).
ВильярреалФернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.
Предупреждения:
Иборра (34), Шакла (38), Марио Гаспар (52), Чуквуэзе (64), Касорла (78), Меркеланс (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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