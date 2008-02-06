Кубок Испании. «Реал» примет «Сосьедад», «Барселона» в гостях у «Атлетика»

В 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» нанесла поражение «Валенсии» (2:1). В среду «Мирандес» победил «Вильярреал» (4:2).
В четверг «Реал Мадрид» сыграет с «Сосьедадом», «Атлетик» примет «Барселону».
Кубок Испании
1/4 финала
- Дата проведения
- 6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Эскандель, Вальехо, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Пуэртас, Вадильо (Диас, 46), Эррера, Гоналон (Этеки, 86), Сольдадо, Фернандес (Мачис, 69).
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Валенсия –
Доменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Эстадио де Андува»
- Голы:
- 1:0 – 17 Матеус Айяс, 1:1 – 32 Онтиверос, 2:1 – 45, пенальти Меркеланс, 2:2 – 56, пенальти Касорла, 3:2 – 58 Онайндиа, 4:2 – 90 Санчес.
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Мирандес –
Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).
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Вильярреал –
Фернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.