Томас Тухель: «Если бы оставил в запасе всех игроков, бывших на вечеринке Неймара, у меня не было бы команды»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о вечеринке в честь дня рождения форварда перед матчем 23-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1).

На вечеринке присутствовали многие игроки парижан. Сегодня бразильцу исполнилось 28 лет.

- Как вы считаете, день рождения Неймара, возможно, повлиял на некоторых ваших игроков, из-за чего они выглядели уставшими в последние 20 минут матча против «Нанта»?

– Да, но что я могу сделать? Если бы я оставил на скамейке запасных всех игроков, которые были на вечеринке, у меня не было бы команды.

Так оно и есть. Нельзя было отсеивать игроков из-за их присутствия на вечеринке.

К счастью, [перед этим] матч с «Монпелье» был не слишком напряженным, потому что мы сыграли 11 против 10 (на 17-й минуте голкипер «Монпелье» Димитри Берто был удален – прим. Sports.ru), – сказал Тухель.

Неймар празднует день рождения: все в белом, туса около Эйфелевой башни. Тухель и руководство «ПСЖ» не приехали