Полиция проведет расследование из-за того, что Роналду не сыграл в матче против звезд корейской лиги

Полиция Сеула проведет расследование из-за того, что нападающий не сыграл за «Ювентус» в матче против звезд корейской лиги.

Полиция проверит, нарушил ли Роналду закон, не выйдя на поле в товарищеском матче, который проходил в Южной Корее.

На Роналду и было написано заявление в связи с мошенничеством.

«Если мы не найдем объективных доказательств того, что это был запланированный обман, дело о мошенничестве не будет возбуждено.

Полиция не может вторгаться в этот вопрос, пока у нас нет доказательств того, что дело может быть возбуждено», – сказал представитель полиции.

Ранее корейские фанаты обратились в суд из-за отказа Роналду выходить на матч, а «Ювентус» объяснил отсутствие игрока на поле мышечной усталостью.