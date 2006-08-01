Полиция проведет расследование из-за того, что Роналду не сыграл в матче против звезд корейской лиги

Полиция Сеула проведет расследование из-за того, что нападающий Криштиану Роналду не сыграл за «Ювентус» в матче против звезд корейской лиги.
Полиция проверит, нарушил ли Роналду закон, не выйдя на поле в товарищеском матче, который проходил в Южной Корее.
На Роналду и «Ювентус» было написано заявление в связи с мошенничеством.
«Если мы не найдем объективных доказательств того, что это был запланированный обман, дело о мошенничестве не будет возбуждено.
Полиция не может вторгаться в этот вопрос, пока у нас нет доказательств того, что дело может быть возбуждено», – сказал представитель полиции.
Ранее корейские фанаты обратились в суд из-за отказа Роналду выходить на матч, а «Ювентус» объяснил отсутствие игрока на поле мышечной усталостью.