Тренер «Шрусбери»: «Главное разочарование от матча с «Ливерпулем» – не будет доходов. У нас каждый пенни на счету»

Главный тренер «Шрусбери» Сэм Рикеттс пожаловался на сокращение дохода от переигровки 4-го раунда Кубка Англии с из-за того, что мерсисайдцы выставят молодежный состав.

«Какое влияние? Огромное. Доход жизненно важен для такого клуба, как наш, который сам себя поддерживает.

Если кто-то вроде нас играет против первой команды «Ливерпуля», можем заработать до 600 тысяч фунтов, а не 100 тысяч.

В нашем клубе каждый пенни на счету. Самое большое разочарование – что у нас не будет дохода. Исторически можно было бы сказать, что благодаря «Ливерпулю» мы много заработаем, но мы получим совсем другую сумму.

Для нас это возможность построить то, что проработает 10-15 лет и станет настоящим наследием. Эти деньги могли бы сделать поля лучше или помочь нам с покупкой игрока.

Извинился ли Клопп? Справедливости ради, да. Я поговорил с Юргеном после первой игры, у нас был очень хороший разговор в течение 20-30 минут или около того.

Он был очень открытым. Он объяснил мне свою мысль, и я полностью ее понимаю. Если вам обещают зимний перерыв, вы его заслуживаете», – сказал Рикеттс.

«Ливерпуль» снизил цены на билеты до 15 фунтов для взрослого и 1 фунта – для ребенка. Кроме того, бродкастеры отказались транслировать матч по национальному телевидению. За это полагалось 150 тысяч фунтов.

В 2016 году получил 1 млн фунтов от выезда на «Олд Траффорд» и построил на эти деньги новое поле на базе.