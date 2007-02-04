Илья Кутепов: «Лига чемпионов для «Спартака» вполне возможна»

Защитник Илья Кутепов оценил шансы команды на выход в еврокубки по итогам сезона.

– Весеннюю часть чемпионата вы начнете на 10-м месте всего в трех очках от переходной зоны. Это давит?

– Результат всегда давит. Как на последних, так и на тех, кто впереди. Но надо идти от игры к игре, набирать очки, и тогда все исправится само собой.

У нас нет такого: вот есть десять матчей, их все надо выиграть. Я считаю, это неправильно. Надо идти шаг за шагом.

– Тедеско на эту тему какие-то мотивирующие беседы проводит?

– У него все мотивирующее. С ним ты всегда заряжен.

– Прямо как когда-то было при ?

– Нет, не стал бы их сравнивать. Два абсолютно разных человека.

– Как считаете, «Спартаку» все еще по силам зацепиться за Лигу чемпионов или надо быть реалистами и сосредоточиться на попадании в Лигу Европы?

– Вообще, я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет, – сказал Кутепов.

«Спартак» на 12 очков отстает от идущего 3-м «Ростова» и на 13 от «Краснодара». Лидирующий «Зенит» оторвался на 23 очка.