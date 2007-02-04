Моуринью об ошибках ВАР: «Когда я играю в PlayStation, я не ошибаюсь. Это случается со мной лишь у поля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на слова экс-судьи Дермота Галлахера о том, что верным было решение арбитров и ВАР не удалять вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга за грубость против Деле Алли.

Моуринью после игры с «горожанами» (2:0) раскритиковал судью Кевина Френда, отвечавшего за ВАР.

Согласно опросу Sky Sports, фанаты Премьер-лиги оценили внедрение ВАР на 4 из 10 баллов.

– Если они [болельщики] увидят комментарии Галлахера, то проголосуют на 10 из 10, потому что, по его мнению, все корректно.

Он мог бы найти возможность сказать, что Стерлинг заслужил красную карточку. Но если вы дадите ему побольше экранного времени, он оценит ВАР на 9 из 10 или 10 из 10.

- Думаете, в следующем сезоне все изменится, и больше судей будет ходить к монитору, чтобы посмотреть момент лично?

– Не знаю. Я просто говорю, что если судьям нельзя ходить самим смотреть эпизоды, но нужно принимать важные решения, то нужно сменить название с ВАР на ВР – видеорефери.

Сейчас же судьи принимают важные решения. В воскресенье решил, что пенальти нет, а ВАР – что есть. А у Майка не было возможности подойти к экрану и принять решение самому.

Решение принял Кевин Френд, поэтому Френда надо называть не ВАР, а ВР, потому что он принял решение. То же самое и с желтой карточкой, и с красной карточкой.

Дин решил дать желтую карточку [Стерлингу], и я принимаю это, поскольку он в поле, и это очень сложная работа. Но я не принимаю того, что мистер Френд, имея перед собой экран, принял решение оставить эту карточку в силе.

Так что дайте судьям указание и возможность подходить к экрану и принимать важные решения самим или измените название с ВАР на ВР.

Я совершаю ошибки, игроки совершают ошибки, и судьи также могут их совершать. Но я не принимаю ошибки, допущенные ВР, потому что когда я играю в PlayStation, я не делаю ошибок.

Я ошибаюсь, только находясь у боковой линии поля. Когда я работал с Галлахером на Sky, я никогда не ошибался. Я делаю ошибки, когда я у поля.

И с судьями то же самое. Они могут совершать ошибки, и я их уважаю, потому что это очень, очень сложно. Когда есть ВАР, ошибки труднее принять, – заявил тренер.

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