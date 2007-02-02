Моуринью о 2:0 с «Ман Сити»: «Нам не повезло, что Стерлинга не удалили. «Тоттенхэм» сыграл феноменально»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я очень доволен парнями. Нам повезло в паре ситуаций, но, с другой стороны, очень, очень не повезло, что не получил красную карточку после ВАР.

Она была очевидной. Если бы мы на протяжении 75 минут играли в большинстве, это была бы совсем другая игра.

Я видел, что за такое уже удаляли с поля. Например, так было с Соном в матче с «Челси».

Парни сыграли феноменально. Сэйв после пенальти был невероятен, и это воля Божья – ведь пенальти там не должно было быть.

Гол Бергвейна? Он сыграл так остро, отличный вратарь просто не мог парировать этот мяч.

Попасть в топ-4 будет сложно. Мы участвуем в трех соревнованиях. Но это был хороший уикенд для нас», – сказал Моуринью Sky Sports.

В начале встречи главный арбитр после консультации с ВАР не стал удалять Стерлинга за грубую игру, показав ему только желтую карточку.

Фото: кадр из трансляции

Льорис отразил пенальти в игре с «Ман Сити» и сбил Стерлинга на добивании, но судья и ВАР не увидели фола