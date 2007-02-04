Экс-тренер «Малаги» требует у клуба 600 тысяч евро компенсации. Его уволили за видео с членом

Бывший тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо остался недоволен решением клуба из Сегунды отправить его в отставку в одностороннем порядке.
Специалист требует у андалусийцев 600 тысяч евро в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб. Он обратился в суд.
Первое заседание состоится 19 февраля. Отмечается, что стороны могут достигнуть досудебного соглашения.
Напомним, что дель Амо был уволен после того, как видео, где он демонстрирует свой половой член, попало в интернет.
Тренера «Малаги» все же уволили за интимное видео. Преступники шантажировали его и требовали 20 тысяч евро биткоинами