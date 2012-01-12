«Малага» уволила тренера Санчеса. Видео с его членом попало в интернет

расторгла контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом дель Амо.

На этой неделе в интернет попало пикантное видео, украденное из мессенджера специалиста. Он отправил ролик в личном чате. На записи, в частности, виден пенис тренера. Клуб в итоге отстранил Санчеса на время расследования инцидента.

«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему по-дружески через переговоры с тренером. Несмотря на все усилия, предпринятые клубом, достичь этого не удалось.

Клуб принял это решение, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный «Малаге» в результате не имеющих отношения к спорту событий», – говорится в заявлении «Малаги».

После 22 туров «Малага» занимает 16-е место в испанской Сегунде, набрав 23 очка.

Тренер «Малаги» о видео с пенисом: «Я жертва этой истории. Такие ситуации часто приводят к суициду»