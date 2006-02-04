Игроки «Ман Сити» высказали претензии Гвардиоле из-за постоянной ротации (Daily Mail)

Игроки недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы в этом сезоне.

По информации Daily Mail, лидеры манкунианцев во время общения с Пепом после поражения от «Тоттенхэма» (Гвардиола провел в раздевалке более 45 минут) высказали ему претензии из-за постоянной ротации после того, как тренер попросил высказать свои взгляды на то, как сократить отставание от .

В этом сезоне «Ман Сити» ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд, особенно ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепа Микеля Артеты на пост тренера .

Стоит отметить, что в прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке «Сити» после поражения от , после чего манкунианцы выдали 14-матчевую серию без поражений.

До удаления Зинченко план Моуринью проваливался. «Тоттенхэм» спасла волшебная реализация