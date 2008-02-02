Пеп Гвардиола: «Тоттенхэм» забил 2 гола после 2 ударов. «Ман Сити» играл хорошо, но уступил»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о матче 25-го тура АПЛ с (0:2).

«Мы хорошо играли, но уступили. Это произошло вновь. Они нанесли 2 удара и забили 2 гола.

Мне особо нечего сказать о выступлении. Нужно принять его и проанализировать. Это непросто, мы действительно хорошо играли.

Как я могу относиться критически к такому выступлению? Было бы большой ошибкой назвать его плохим. Мы создавали моменты у их ворот, а у своих почти ничего не позволяли.

Такое уже бывало несколько раз в нынешнем сезоне. Ключевым моментом стало удаление. Мы в перерыве обсуждали, что нужно быть осторожнее, потому что желтые карточки выдаются без промедления», – сказал Пеп Sky Sports.

Гвардиола в 6-й раз проиграл Моуринью. Чаще Пеп уступал только Клоппу – 9