«Тоттенхэм» хочет подписать Бэйла сегодня. В клубе уверены, что это осуществимо

рассчитывает подписать вингера «Реала» Гарета Бэйла.

По информации The Times, в руководстве лондонского клуба есть уверенность, что трансфер 30-летнего вингера удастся согласовать сегодня.

Ранее председатель «шпор» Дэниэл Леви летал в Мадрид на переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Стороны обсуждали возможный трансфер хавбека , однако в ходе разговора Леви дал понять, что «Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла.

Полузащитник выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год. «Реал» приобрел его за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 31 января.