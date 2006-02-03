Влашич о Чалове: «Он может заиграть в «Челси», «Сити», «Барсе» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о перспективах нападающего «армейцев» Федора Чалова.

— Лучший бомбардир ЦСКА сейчас ты. Почему, по-твоему, в этом сезоне сбавил Чалов?

— Нападающему тяжело, потому что все ждут от него голов. Никто не замечает, как он играет на партнеров, как уводит соперника и создает пространство и моменты, скажем, для меня. Нет, всем важно, забил Чалов или нет. Это несправедливо. Да, он упускал какие-то моменты, но легко представляю, что скоро все изменится.

— Весной Чалов заиграет лучше?

— А я и не видел, чтобы он был плох. Всегда буду на стороне Чалова, но и так очевидно, как он полезен для команды.

— После разговора с Гинером Чалов отказался ехать в «Кристал Пэлас». Правильно сделал?

— Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали — не то, что ему удобно.

— Но чемпионат Англии гораздо сильнее российского, и даже если играешь не за «Челси», а против него, прогрессируешь. Нет?

— Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

— Слухи о том, что «Челси» попробует подписать Чалова вместо Кавани, ты воспринял как шутку?

— Нет, почему? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут, – сказал Влашич.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел за ЦСКА 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.