Сетьен о разгроме «Леганеса»: «Я не всем доволен. Мы торопились и теряли мяч»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился впечатлениями после победы над в 1/8 финала Кубка Испании (5:0).

– Мы здорово выглядели первые 20-25 минут. Соперник действительно мог доставить нам проблем, но у нас многое получалось, однако я не всем доволен.

Мы забивали, но упускали контроль над игрой и многое позволили сопернику. В этих моментах мы должны были контролировать игру.

– Сложно ли вам признавать, что «Барса» не подпишет нового нападающего?

– Всегда есть риск травмы, это нельзя проконтролировать. Я привык работать с тем, что у меня есть. Мы ничего не нашли на рынке, но скоро вернется Дембеле, который будет играть.

– Вернетесь ли вы к схеме с тремя защитниками?

– Возможно. Нужно проанализировать матчи. Схемы будут часто меняться, даже в ходе игр. Сегодня я практически сменил схему в перерыве.

– Вы сказали, что не всем довольны. Что вы имели в виду?

– Во втором тайме у нас что-то хорошо получалось, мы контролировали игру, но нам еще есть куда расти и лучше делать это, одерживая победы.

Я не могу быть доволен исключительно результатом. Мы торопились, быстро теряли мяч, а при таких потерях бывают проблемы, – сказал Сетьен.