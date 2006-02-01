Юрген Клопп: «Мое почтение «Саутгемптону», он не сдавался до конца. Но «Ливерпуль» сложно сдержать»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:0).

О матче

«Готовность прибавлять и учиться по ходу игры – вот, что нам было необходимо для победы.

Не могу не отдать должное тому, насколько организован . В итоге результат странный. Он заслуженный, потому что мы забили голы, но каков соперник!

«Саутгемптон» слишком часто бил по нашим воротам, и во втором тайме нам пришлось вносить изменения. Они нам очень помогли, и нас сложно сдержать, когда мы ловим кураж.

Даже при счете 0:4 «Саутгемптон» не сдавался – мое почтение».

О неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля» при 0:0

«Важнейший момент. Это не значит, что все было бы кончено, но игра пошла бы по иному сценарию», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» оторвался от 2-го места на 22 очка после 25 матчей. Это рекорд АПЛ

«Ливерпуль» не проигрывает 42 матча в чемпионате Англии. До рекорда «Арсенала» – 7 игр