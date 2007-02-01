Моуринью о соперничестве с Гвардиолой: «Это не Жозе против Пепа, а «Тоттенхэм» против «Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о соперничестве с тренером Пепом Гвардиолой перед матчем 25-го тура АПЛ между их командами.

«Что касается него, то я в большей степени помню те три года, которые мы провели, работая вместе (Моуринью был помощником Бобби Робсона в «Барселоне», когда Гвардиола играл за клуб – прим. Sports.ru).

Мы три года работали каждый день вместе. Я помню больше, чем то, что люди говорят о нашем соперничестве.

Затем, конечно, «Барселона» и «Реал», «Интер» и «Барселона» в Лиге чемпионов, «Сити» и «Юнайтед». Теперь и «Сити».

Снова не Жозе против Пепа. Клубы, команды – и это новый эпизод. Это новая глава для нас, потому что это будет первый матч между «Тоттенхэмом» и «Ман Сити», когда мы руководим этими командами.

Никогда не Жозе и Хосеп, как его называют в Каталонии. Для меня это игра, в которой я хочу победить. Потому что я хочу, чтобы моя команда выигрывала, нам нужны очки. Не больше, чем это», – сказал Моуринью.

Игра между «Тоттенхэмом» и «Сити» состоится завтра, 2 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени.