Жозе Моуринью: «Сити» меняет Жезуса на Агуэро, «Челси» выпускает Батшуайи, а у нас нет атакующих игроков в запасе»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Норвичем» (2:1) в 24-м туре Премьер-лиги.

«Очень важная победа для нас в матче с очень сложным соперником. Во втором тайме у нас возникли проблемы, и в этом мы можем винить только себя.

Мы в таком положении, когда мне приходится думать, думать, думать. Я смотрю на запас – у нас нет там атакующих игроков.

Я вынужден был снять Ламелу с игры из-за усталости, но мы здорово отреагировали и забили второй гол.

Когда хочет выиграть, они выпускают Батшуайи. Когда «Манчестер Сити» меняет , у них выходит Агуэро. Нам же прямо не везет с травмами: вернулся Льорис, но сломался Уинкс.

Трансферы? Каждый человек в клубе хочет дать команде наилучшие условия. Мы размышляем и общаемся каждый день. Надо сохранять спокойствие», – сказал португалец.