Пеп о Моуринью: «Жозе успешен в профессии 15 или 20 лет. Нельзя судить по одному сезону»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

– стал играть лучше под руководством Моуринью?

– Я видел одну с половиной игру «Тоттенхэма» с Моуринью. Все знают о нем, его тренерских качествах. Нелегко принимать команду по ходу сезона. Всегда нужно время, увидим, что выйдет в будущем.

– Почему ваше соперничество с Моуринью не продолжалось в Манчестере?

– Может быть, мы стали старше и опытнее. Я не знаю.

– Что скажете о последних трудностях Моуринью?

– Он тренер с большим опытом, он преуспел. Его нельзя судить по одному сезону. Я знаю, что нас судят по последней игре и за наши идеи, но как профи я стараюсь судить коллег не по одному сезона, а на дистанции 10-15 лет.

У каждого тренера случаются хорошие и плохие промежутки. Жозе в профессии уже 15 или 20 лет, и он успешен все это время, это нужно уважать. Обычно в спорте ты проигрываешь больше, чем выигрываешь. Пример – Майкл Джордан. Он выиграл шесть титулов НБА за 16 или 17 лет. То есть проиграл больше, чем выиграл.

– Между Пепом и Моуринью сейчас больше взаимоуважения, нежели раньше?

– Я всегда испытывал невероятное уважение к тому, что он сделал для футбола и в своей карьере, – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют в воскресенье, 2 февраля.

Жозе Моуринью: «Вопрос: «Вы ждете какого-то игрока до конца трансферного окна?» Ответ: «Нет»