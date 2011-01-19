Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» примет «Парму», «Милан» – «Удинезе»

В 20-м туре Серии А «Лацио» разгромил «Сампдорию» (5:1), «Наполи» проиграл «Фиорентине» (0:2).
В воскресенье «Интер» на выезде играет с «Лечче», «Ювентус» принимает «Парму».
В понедельник тур закроет матч «Аталанта» – СПАЛ.
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
- 18 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 17, пенальти Иммобиле, 3:0 – 20 Иммобиле, 4:0 – 54 Баштуш, 5:0 – 65, пенальти Иммобиле, 5:1 – 70 Линетти.
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Ачерби (Вавро, 66), Раду (Баштуш, 49), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Хони Родригес, Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Мурру (Ауджелло, 63), Линетти, Роналду Виейра, Торсбю, Янкто (Экдаль, 46), Габбьядини (Бонаццоли, 71), Капрари.
- Предупреждения:
- Роналду Виейра (31), Колли (62), Адеканье (68).
- Удаление:
- Шабо (73).
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Романья, Пелузо, Толян, Кирьякопулос, Бога, Локателли, Траоре (Джуричич, 69), Обианг, Берарди (Мюльдюр, 90), Капуто (Маньянелли, 88).
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Джиджи (Миллико, 76), Нкулу, Айна, Беренгер, Ринкон (Мейте, 79), Верди (Лаксальт, 53), Лукич, Иццо, Белотти.
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Фабиан Руис, Инсинье, Милик.
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Фиорентина –
Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 78), Бенасси, Пеццелья, Кутроне (Влахович, 66).
- Дата проведения
- 19 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.