Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» примет «Парму», «Милан» – «Удинезе»

В 20-м туре Серии А «Лацио» разгромил «Сампдорию» (5:1), проиграл «Фиорентине» (0:2).

В воскресенье «Интер» на выезде играет с «Лечче», принимает «Парму».

В понедельник тур закроет матч – СПАЛ.

Чемпионат Италии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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