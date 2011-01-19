Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» примет «Парму», «Милан» – «Удинезе»

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В 20-м туре Серии А «Лацио» разгромил «Сампдорию» (5:1), «Наполи» проиграл «Фиорентине» (0:2).

В воскресенье «Интер» на выезде играет с «Лечче», «Ювентус» принимает «Парму».

В понедельник тур закроет матч «Аталанта» – СПАЛ.

Чемпионат Италии

20-й тур

Лацио – Сампдория 5:1 (3:0, 2:1)
Дата проведения
18 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 17, пенальти Иммобиле, 3:0 – 20 Иммобиле, 4:0 – 54 Баштуш, 5:0 – 65, пенальти Иммобиле, 5:1 – 70 Линетти.
ЛациоСтракоша, Габаррон, Ачерби (Вавро, 66), Раду (Баштуш, 49), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Хони Родригес, Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Мурру (Ауджелло, 63), Линетти, Роналду Виейра, Торсбю, Янкто (Экдаль, 46), Габбьядини (Бонаццоли, 71), Капрари.
Предупреждения:
Роналду Виейра (31), Колли (62), Адеканье (68).
Удаление:
Шабо (73).

 

Сассуоло – Торино 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
18 января, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20, автогол Локателли, 1:1 – 61 Бога, 2:1 – 73 Берарди.
СассуолоКонсильи, Романья, Пелузо, Толян, Кирьякопулос, Бога, Локателли, Траоре (Джуричич, 69), Обианг, Берарди (Мюльдюр, 90), Капуто (Маньянелли, 88).
ТориноСиригу, де Сильвестри, Джиджи (Миллико, 76), Нкулу, Айна, Беренгер, Ринкон (Мейте, 79), Верди (Лаксальт, 53), Лукич, Иццо, Белотти.
Предупреждения:
Кирьякопулос (38), Нкулу (38), Верди (39), Ринкон (42), Толян (54), Айна (60).

 

Наполи – Фиорентина 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Кьеза, 0:2 – 74 Влахович.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Фабиан Руис, Инсинье, Милик.
ФиорентинаДронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 78), Бенасси, Пеццелья, Кутроне (Влахович, 66).
Предупреждения:
Хюсай (61), Демме (66), Далберт (84).

 

Милан – Удинезе
Дата проведения
19 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Верона
Дата проведения
19 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Интер
Дата проведения
19 января, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брешия – Кальяри
Дата проведения
19 января, 17.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Рома
Дата проведения
19 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Парма
Дата проведения
19 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аталанта – СПАЛ
Дата проведения
20 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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