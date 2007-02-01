«МЮ» согласовал аренду Игало. Он прилетит в Англию на днях

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Одион Игало Футбол

«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, манкунианцы согласовали аренду 30-летнего футболиста до конца сезона без опции выкупа. По оценке The Telegraph, аренда обойдется «МЮ» в сумму порядка 4 млн фунтов.

Ожидается, что Игало на днях прилетит в Англию из Китая. Он не будет проходить медосмотр, но готов играть.

Топ-лиги закрывают трансферное окно: «Боруссия» арендовала Джана, «МЮ» возвращает из Китая 30-летнего Игало

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья