«МЮ» согласовал условия контракта с Игало. Игрок завтра прилетит из Китая

пытается подписать нападающего в заключительные часы трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, «МЮ» согласовал условия личного контракта с нападающим «Шанхай Шеньхуа» .

Английский клуб может арендовать 30-летнего футболиста на шесть месяцев с опцией выкупа.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» сейчас пытается договориться с китайским клубом.

Журналист Джон Кросс пишет, что сделку успеют закрыть до трансферного дедлайна. При этом, по его данным, игрок сейчас находится в Китае и должен прибыть в расположение «МЮ» завтра.

Игало забил 10 мячей в 17 матчах прошлого сезона чемпионата Китая.

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