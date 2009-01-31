Суд оставил без движения иск «Локомотива» к Геркусу из-за отсутствия ряда документов

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 2 марта исковое заявление «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу.

Об этом говорится в судебном определении на сайте Арбитражного суда.

«В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины», – говорится в определении суда.

Иск «Локомотива», согласно решению суда, оставлен без движения до 2 марта. За это время истцу нужно устранить вышеуказанные проблемы.

«В случае если обстоятельства не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы в порядке, предусмотренном статьей 129 АПК РФ», – сказано в заявлении.

28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса о взыскании 144,6 млн рублей. Иск, как сообщал директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо, был подан по итогам проведенного аудита.

Ранее Геркус уже объявил, что намерен подать ответный иск к «Локомотиву».

Геркус занял пост президента «Локомотива» летом 2016 года, а позже стал генеральным директором.

Через год москвичи выиграли Олимп Кубок России, а весной 2018-го стали чемпионами страны спустя 14 лет. В декабре 2018 года Геркус был уволен.

Геркус отдыхает после «Локо»: пишет книгу об убийце Кеннеди, мечтает об Ивлеевой в РПЛ