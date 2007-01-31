Цорн об аренде Соболева: «Мы снижаем риски. Играть за «Спартак» и за «Крылья» – разные истории»

Генеральный директор Томас Цорн ответил на вопросы о переходе форварда Александра Соболева.

– Сейчас в «Спартаке» все спокойно. Это положительно влияет на команду?

– Это наша цель – создать атмосферу спокойствия, чтобы ребята могли сосредоточиться на спорте, а не на слухах, скандалах и желтой прессе. Такая атмосфера должна быть, мы пытаемся ее создать, поэтому сейчас ребята чувствуют себя хорошо.

Внимание к клубу огромное, нам важно соблюдать конфиденциальность, как, например, произошло с переходом Соболева. Все произошло тихо, незаметно.

– Как удалось провести все тихо?

– Я в декабре намекал, что он со своей статистикой, стилем игры, фактурностью нас заинтересовал. Тренеру он понравился, после игры с Самарой Доменико [Тедеско] в раздевалке спросил, кто такой номер 7. Затем он проанализировал матчи нашей команды, матчи Соболева за «Крылья» и сказал, что ему нужен этот форвард.

При этом у нас были конкретные рамки, в которых эта сделка могла произойти. Мы могли взять его только в аренду. Хорошо, что в итоге все сложилось. Если бы на наши условия не пошли, то сделки бы не было.

– Почему именно условия с арендой? Соперничество с другими клубами было серьезным?

– Да, были слухи о других клубах, но мы не участвовали в этой гонке, не перебивали друг друга. Хорошо, что мы подписали Сашу за 4 недели до возобновления сезона, у него есть время влиться в команду, – сказал Цорн.

Этой зимой «Спартак» удивительный. Все спокойно, никаких истерик из-за Бакаева, тихий переход Соболева

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