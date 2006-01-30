Салах вошел в топ-5 бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, забив 66-й гол. Он обогнал Торреса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в перенесенном матче 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0, перерыв).
27-летний египтянин реализовал пенальти на 35-й минуте встречи.
Этот мяч позволил Салаху войти в пятерку лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге.
Салах забил 66-й гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии и обошел испанца Фернандо Торреса (65).
Больше за «красных» в турнире забивали лишь Луис Суарес (69), Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.