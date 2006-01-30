Салах вошел в топ-5 бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, забив 66-й гол. Он обогнал Торреса

Нападающий «Ливерпуля» забил гол в перенесенном матче 18-го тура АПЛ с « (1:0, перерыв).

27-летний египтянин реализовал пенальти на 35-й минуте встречи.

Этот мяч позволил Салаху войти в пятерку лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге.

Салах забил 66-й гол за в чемпионате Англии и обошел испанца Фернандо Торреса (65).

Больше за «красных» в турнире забивали лишь (69), Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).

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