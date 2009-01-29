Круговой поехал с «Зенитом» на сбор. Семак говорил, что он останется в «Уфе» до конца сезона

Защитник Данил Круговой попал в состав на второй сбор в Испании.

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак заявлял, что 21-летний игрок до окончания сезона останется в «Уфе» из-за травмы.

– В декабре ходила информация о том, что Круговой может присоединиться к команде на сборах, но сейчас у него травма. Есть ли шанс, что он вернется до окончания сезона в «Зенит», или вы оставите его в «Уфе» до конца сезона?

– До конца сезона. Я думаю, что летом Данил присоединится к нашей команде, – говорил Семак неделю назад.

В августе Круговой подписал пятилетний контракт с «Зенитом» и был отдан в аренду в «Уфу». Как сообщалось, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В декабре стало известно, что футболист выбыл на три месяца из-за повреждения.

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