Ещенко о «Спартаке»: «Три года назад были первыми, а сейчас – 10-е. Могли спокойно еще 2-3 года выигрывать РПЛ»

Защитник Андрей Ещенко оценил выступления команды в первой части сезона.

— Из золотого состава в «Спартаке» осталось лишь шесть человек. Как ощущаете себя на развалинах чемпионской команды?

— Были три года назад первыми. А сейчас — на десятом месте… Для человека, у которого амбиции какие-то есть, это неприятно. Были первыми, второе место отпустили потом. Могли спокойно два-три года еще выигрывать чемпионат. Где-то упустили шансы в концовках. Неприятно, в общем.

— Что для вас самое большое разочарование за эти три сезона в «Спартаке»?

— Всегда неприятно расставаться с теми футболистами, вместе с которыми ты добился результата. Та же история с лайками, из-за которых я перестал играть. Сейчас мог бы уже 100 матчей провести за «Спартак».

Если говорить о результате — понятно, что матч с «Тосно» в полуфинале Кубка. Еще обидно, что не вышли из группы в Лиге чемпионов. Хотя бы один из двух ничейных матчей против «Марибора» могли выиграть. А так, в принципе, всем доволен. И команда подобралась хорошая, и тренеры, и руководство, – сказал Ещенко.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров чемпионата. Команда Доменико Тедеско набрала 22 очка.