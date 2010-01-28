Умяров о Тедеско: «Он торчит на работе по 12 часов и будет объяснять хоть 150 раз, если игрок не понял»

Полузащитник Наиль Умяров поделился мыслями о работе с главным тренером московского клуба .

– До ухода Кононова ты провел в чемпионате полторы игры и еще столько же с «Брагой» в Лиге Европы. Что думал о своих перспективах?

– Я только начал играть и сразу вызвали в сборную. В том сентябре я не выходил ни на минуту. Был разочарован, терзал себя бесконечным вопросом: «Ну почему?!». Смена тренера дала эмоциональный всплеск, появилась возможность проявить себя. Рад, что пока получается.

– Чего ты ждал, когда узнал о назначении Тедеско?

– Первая мысль: круто поработать с иностранным тренером. Я думал, он говорит только по-немецки и сильно обрадовался, что он владеет английским. Заметно, что он хочет изменить ситуацию. Доменико торчит на работе по 12 часов. Недавно узнал, он чуть ли не ночевал на «Открытии» первое время. С таким подходом, верю, у нас все получится.

– Что изменилось с приходом нового главного тренера?

– Много чего. Первое, что бросается в глаза: стало заметно больше тактики. Буквально пешком по полю ходим, а тренер показывает, куда надо смещаться. Помимо этого много играем, отрабатываем пасы и удары, шлифуем технические элементы и налегаем на силовые упражнения. Тренерский штаб для всего находит время и пока оставляет о себе только самые приятные впечатления.

– Как Тедеско объясняет свои тактические задумки?

– Заметил нюанс: если он один раз сказал и игрок не понял, то Доменико будет объяснять до последнего, пока человек не поймет. Хоть 150 раз, даже если тренировка займет пять часов. У нас уже были занятия по два с половиной часа из-за тактики. Главное, это дает результат, поэтому никто не жалуется.

– Как Тедеско ведет себя на тренировках?

– Он бывает таким же эмоциональным, как и в играх. Но обычно это более позитивные эмоции. Когда случается что-то красивое, он на русском кричит: «Да-а-а!!!». Вообще Доменико активно пытается говорить по-русски, объясняет, что и как. Иногда получается забавно. Но если ему что-то не нравится, то прямо во время игры он может отвести тебя в сторону и серьезно поговорить, – сказал Умяров.