Тедеско о готовности «Спартака» в процентах: «Минус двадцать»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел предварительные итоги первого зимнего сбора в ОАЭ.

— К марту «Спартак» должен подойти готовым на 100 процентов. Как оцените нынешнюю готовность?

— Минус двадцать! (Смеется.) Конечно, хорошо работаем. Ни один тренер не скажет, что его команда трудится плохо. Я чувствую это и вижу, что парни устали. Но у нас впереди несколько выходных, а потом снова сбор. И гораздо важнее будет понять 29 февраля, насколько мы готовы.

— Есть ли травмированные?

— В целом все в порядке. Ларссон получил повреждение в сборной Швеции, которое сейчас долечивает. На днях недомогание почувствовал Баду. Еще проблемы со спиной у Мельгарехо, но возможно, еще до конца этого сбора увидим его на поле.

Надеемся, к Катару все окажутся в строю, – сказал Тедеско.