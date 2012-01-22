«Барселоне» отказали в аренде Обамеянга и Вернера. Клуб интересуется Бен-Йеддером

Теги Монако премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Виссам Бен-Йеддер РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

«Барселона» продолжает поиск нападающего из-за травмы Луиса Суареса, выбывшего на четыре месяца.

По данным Sport.es, каталонцы пытались арендовать Пьер-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера с опцией выкупа, но «Арсенал» и «РБ Лейпциг» ответили отказом – они не собираются расставаться с этими игроками.

Также «Барселона» изучает вариант с форвардом «Монако» Виссамом Бен-Йеддером.

«Барселона» хочет арендовать Родриго с опцией выкупа. «Валенсия» оценивает его в 60 млн евро

«Барселона» попытается купить Лаутаро у «Интера» за 120 млн евро зимой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья