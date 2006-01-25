«Барселона» готова заплатить штраф «Валенсии», если не выкупит Родриго после аренды

Теги Барселона Валенсия Ла Лига возможные трансферы Родриго Футбол

Форвард «Валенсии» Родриго может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Sport.es, каталонцы намерены арендовать 28-летнего испанца до конца сезона.

«Валенсия» хочет договориться об аренде с обязательным выкупом летом за 60 миллионов евро, в то время как «Барса» желает сохранить за собой лишь право на возможный трансфер игрока.

Каталонский клуб сделал встречное предложение, при котором они выплатят определенную сумму в качестве штрафа, если не выкупят Родриго по окончании сезона.

Родриго забил 2 гола и отдал 8 передач в 17 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Статистику футболиста можно изучить здесь.

 

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