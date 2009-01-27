Криштиану Роналду: «Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпионата НБА Кобе Брайанта.
«Очень грустно слышать душераздирающую весть о смерти Кобе и его дочери Джанны.
Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Выражаю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех погибших в катастрофе.
Покойся с миром, легенда 💔», – написал Роналду.
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