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    Криштиану Роналду: «Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Кобе Брайант серия А Италия НБА Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпионата НБА Кобе Брайанта.

    «Очень грустно слышать душераздирающую весть о смерти Кобе и его дочери Джанны.

    Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Выражаю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех погибших в катастрофе.

    Покойся с миром, легенда 💔», – написал Роналду.

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