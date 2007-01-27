Зинедин Зидан: «Лидерство «Реала» в Ла Лиге ничего не меняет. Сезон долгий и трудный»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Вальядолид Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над «Вальядолидом» (1:0), после которой мадридцы вышли на чистое первое место в таблице.

«Я рад за Начо. Как раз перед этим я попросил его сыграть на ближней штанге. Он защитник, который обычно не забивает много, так что я рад за него.

Лидерство ничего не меняет. Мы должны продолжать делать то, что делаем хорошо. Сезон долгий и трудный.

Это была сложная игра против сложного соперника. Они потерпели дома лишь одно поражение и играют очень хорошо. Важно было победить», – сказал Зидан.

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