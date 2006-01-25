Пеп Гвардиола: «Возможно, стоит отменить переигровки, сократить число команд в Чемпионшипе или АПЛ»

Главный тренер Пеп Гвардиола в очередной раз подчеркнул необходимость уменьшения количества матчей в сезоне.

«Мы сыграем в Кубке Англии и Кубке лиги. Возможно, стоит отменить переигровки, сократить число команд в Чемпионшипе или АПЛ.

Здорово, что в этой стране так чтят традиции. Но в традиции можно добавить что-то новое, чтобы турниры стали лучше. Но здесь сохраняют традиции, причем не только в спорте, но и в культуре, и это супер. Я восхищаюсь.

Я не указываю Футбольной ассоциации, что нужно делать. Когда я говорил о календаре, я хотел дать честный ответ на вопрос, но я не думаю о том, чем они должны заниматься, это не мое дело. Мое дело – готовить свою команду, чтобы она становилась сильнее.

Когда они решают, когда должны проходить матчи, мы выходим на поле», – сказал Гвардиола.

Гвардиола о сложностях английского календаря: «Нужно, чтобы год состоял из 400 дней. Уберите некоторые турниры»