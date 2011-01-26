Пеп Гвардиола: «Ман Сити» на 1-2 очка отставал бы от лидера в других лигах. Но «Ливерпуль» феноменален»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Очевидно, выиграет АПЛ, но он стал бы чемпионом и в Испании, и в Италии, и в Германии. Он где угодно был бы чемпионом, выиграв 22 матча из 23.

Еще недавно «Челси» выигрывал чемпионат, а в следующем сезоне не попадал в ЛЧ, а потом то же самое было с «Лестером» и снова с «Челси». Когда мы выиграли чемпионат Англии, мы защитили титул.

В Испании с тем количеством баллов, которые мы набрали, мы бы лишь на 1-2 очка отставали от лидера, как и в Италии и Германии.

Но «Ливерпуль» – фантастическая, феноменальная, потрясающая команда. Нам остается лишь принять это и сделать выводы», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» на 16 очков отстает от «Ливерпуля» после 24 туров АПЛ. Команда Юргена Клоппа также имеет матч в запасе.