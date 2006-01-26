Агент Комличенко об игре в Европе: «И так сделали шаг вперед. Николай перешел в топ-клуб»

Александр Клюев, агент форварда Николая Комличенко, рассказал о трансфере игрока в .

— Сколько клубов претендовало на Комличенко зимой? Слухов ходило довольно много — о «Рубине», «Локомотиве», ЦСКА.

— Не вижу смысла называть команды, которые хотели видеть в своих рядах Николая. Да это было бы и неэтично.

Наибольшую заинтересованность проявило «Динамо», руководство этого клуба. Для нас было важно, что главный тренер рассчитывает на Комличенко.

— Переговоры оказались довольно длительными? Или такие трансферы быстро и не делаются?

— Всегда возникают какие-то детали. Слава богу, что все в итоге разрешилось, у Николая есть время хорошо подготовиться к началу чемпионата. Ближайшая цель — здорово провести весну, помочь «Динамо» и попасть в состав сборной России на Евро-2020.

— В какой форме Николай?

— Ему не придется догонять новых партнеров, поскольку с начал тренироваться 4 января — на шесть дней раньше динамовцев.

— Многие припоминают слова нападающего о желании заиграть в западном чемпионате. Что ответите?

— Мы и так сделали шаг вперед, поэтому трансфер в «Динамо» можно расценивать только со знаком «плюс». Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями.

— Большинство динамовских болельщиков позитивно оценивают приход новичка. Но порой раздаются и такие голоса: нечему радоваться, Комличенко забивал свои голы примерно на уровне ФНЛ.

— Так могут рассуждать только те люди, которые «ошиблись дверью», пытаясь давать экспертные оценки. Вспомните встречи «Виктории» с ЦСКА или «Спарты» с «Краснодаром». Или более свежий пример — «Славия» на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, где были ничьи с «Интером» и «Барселоной». А игрок этого клуба Соучек отказывается от переезда в РПЛ, поскольку видит себя в топ-чемпионате.

Так что уровень первенства Чехии не стоит недооценивать. Уверен, Николай себя проявит в «Динамо». С нетерпением жду возобновления чемпионата России, чтобы в этом убедиться, – сказал агент.