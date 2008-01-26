Николай Комличенко: «Динамо» – большой клуб с великой историей. Выбор был плюс-минус очевиден»

Новичок Николай Комличенко поделился эмоциями от перехода в клуб.

– Очень рад присоединиться к такому большому клубу. Конечно, ответственность большая будет, постараюсь оправдать ожидания и доверие.

– Понимаем, что вокруг тебя давно ходило много слухов. Между кем выбирал, почему «Динамо»?

– «Динамо» – клуб, который проявил конкретику самый первый. Они были настроены серьезнее всех. Конечно, заинтересованность главного тренера. Руководство проявило большую заинтересованность.

Конечно, большой клуб, великая история – все это привлекает. Новый стадион, отличная база. Суперусловия. Выбор был плюс-минус очевиден по сравнению с другими конкурентами, – рассказал Комличенко.

«Динамо» объявило о трансфере Комличенко