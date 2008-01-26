Майкл Оуэн: «Игроки в «МЮ» регрессируют. Нужно подумать об этом, прежде чем тратить еще 100 млн»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и Майкл Оуэн заявил, что в составе клуба из Манчестера игроки не развиваются, а становятся хуже.

«Игроки оказываются в «МЮ» и регрессируют как футболисты. Это самое тревожное.

Думаю, мы все можем согласиться, что был лучшим игроком АПЛ на протяжении 2-3 сезонов. Он был великолепен. Как можно после такого уровня оказаться в таком состоянии?

Можно продолжать и продолжать. За последние 6-7 лет я не могу назвать ни одного игрока этой команды, о котором можно подумать: «Мы подписали его, и теперь он лучше, он становится лучше как игрок». Они либо остаются на своем уровне, либо регрессируют.

Что-то в клубе работает фундаментально неправильно. Я думаю, это то, о чем нужно задуматься, прежде чем потратить еще 100 млн фунтов.

Сейчас у них хаотичные трансферы, хаотичная тактика, все хаотично», – заявил Оуэн.