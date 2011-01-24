Оле-Гуннар Сульшер: «Клопп 4 года собирал команду. Быстро все не исправить»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, нужно ли клубу потратить значительную сумму на трансферы для исправления турнирной ситуации.

«Мне кажется, что у нас есть свой способ ведения дел. Конечно, мы видим, что у других команд все хорошо.

Юрген Клопп четыре года собирал свою команду, и сейчас у них все хорошо. Я говорил много раз – быстро все исправить не получится.

У нас не будет 8-10 новых игроков за одно трансферное окно. У нас было одно приличное трансферное окно летом, январское окно непростое. Но сейчас мы пытаемся что-то сделать», – объяснил Сульшер.

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